RDC-Elections 2023 : des contestations après la publication provisoire des députés

688 candidats ont été élus députés provinciaux en RDC. La liste publiée par la CENI dans la nuit de dimanche à ce lundi reste encore provisoire.

La CENI avance un chiffre de 17. 960.910 de suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux du seuil légal de représentativité de 3 % dans chaque province. Ce qui fait un total de 688 députés provinciaux élus sur l’ensemble du territoire national. Des résultats contestés par des politiques.

Face à ces contestations, le président de la CENI, Denis Kadima appelle, tous les candidats qui contestent les résultats à saisir les cours et tribunaux.

« La CENI s’est efforcée de réaliser un bon travail mais les erreurs ne sont pas totalement à exclure. Les Cours et Tribunaux sont là pour corriger de tels cas. Les récriminations voire les accusations sur les réseaux sociaux ou les canaux non indiqués sont tout à fait contre productives. Elles ne peuvent qu’uniquement susciter de l’émoi et créer de l’incompréhension. La voie la plus indiquée reste et demeure le recours à la justice », a-t-il dit.

Pour Denis Kadima, « bon nombre de plaintes sont purement et simplement sans fondement, parce que basées sur une compréhension erronée des dispositions légales telles que le seuil électoral ou encore le quotient électoral ».

« Dans les circonscriptions uninominales, c’est-à-dire à un seul siège, c’est le système majoritaire qui s’applique, le candidat qui a plus de voix est proclamé, tandis que dans les circonscriptions à plus d’un siège à pourvoir, c’est le système proportionnel doublé du seuil légal de représentativité qui s’applique, c’est la raison pour laquelle un candidat qui a obtenu 7000 voix peut être battu par celui qui n’en a reçu que 3000. Avec le seuil légal de représentativité, il peut arriver qu’un seul parti puisse atteindre le seuil dans une circonscription électorale donnée, dans ce cas, c’est ce parti qui rafle tous les sièges de ladite circonscription » a-t-il rappelé.

Les résultats provisoires de 915 conseillers communaux sur plus de 50.000 candidats seront publié ce lundi 22 janvier. Une annonce faite par la CENI.