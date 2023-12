RDC-Election 2023 : lancement de l’opération de vérification et validation des noms

La CENI veut permettre au candidat ou mandataire d’un parti politique de vérifier la véracité du dossier retenu.

L’opération de vérification et validation des noms et photos des candidats ainsi que les logos des partis et regroupements politiques a débuté, mardi 5 décembre, à la Maison des élections à Kinshasa. Cette opération vise à renforcer la transparence lors des scrutins combinés du 20 décembre.

Dès le lancement de l’opération mardi 05 décembre, ils étaient déjà des dizaines de candidats et mandataires présent à la CENI pour s’assurer qu’aucune erreur ne s’est glissé.

Il faut tout de même noter que certains candidats ou mandataires se plaignent du fait que cette opération de courte durée ait été annoncée la veille alors qu’elle demande plus de concentration et de préparation.