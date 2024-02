RDC : deux soldats sud-africains meurent dans l’explosion d’une bombe

Ils appartenaient à la force de la Communauté de développement de l’Afrique australe déployée en RDC (SAMI-RDC).

Deux soldats sud-africains de SAMI-RDC ont été tués mercredi 14 février 2024. Ils ont trouvé la mort à la suite de l’explosion d’une bombe au mortier dans la base située près de Goma (Nord-Kivu). L’information a été donnée par le département de la défense sud-africaine, à travers un communiqué rendu public jeudi 15 février.

Selon le communiqué, il était 13 heures 30 minutes (heures locales), lorsque qu’un tir au mortier a atterri dans l’une des bases du contingent sud-africain de la mission militaire de la SADC. Les auteurs et les causes de cet acte restent encore inconnus.

Les blessés sont admis dans un hôpital de Goma et enquête sera ouverte afin d’en avoir plus de détails. C’est du moins ce qu’a indiqué un communiqué du département de la défense sud-africaine.

Rappelons que le contingent sud-africain fait partie de la mission de la SADC déployée en République Démocratique du Congo, au mois de décembre 2023, pour soutenir et assister le gouvernement congolais dans sa mission de ramener la paix et la stabilité au Nord-Kivu.