RDC : commémoration de la mort de Patrice-Emery Lumumba

Assassiné, il y a 63 ans à Élisabethville (aujourd’hui Lubumbashi), la mort du premier Premier ministre congolais est commémorée ce mercredi 17 janvier 2024.

La République démocratique du Congo célèbre son héros ce 17 janvier. Patrice-Emery Lumumba est l’un des pères de l’indépendance du Congo, et aussi une figure emblématique des indépendances africaines. Soixante-trois ans après son assassinat, « Lumumba incarne toujours et plus que jamais l’idée d’une grande nation congolaise qu’il voulait forte, une et indivisible », disait de lui, le 30 juin 2023, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege.

Le discours que ce héros national avait prononcé le 30 juin 1960, au cours de la cérémonie célébrant l’indépendance de l’ex-Congo belge, est resté dans les annales.

Evoquant ce héros national, le professeur Justin Haguma, docteur en histoire déclarait le 15 janvier 2023 :

« Nos héros nationaux sont pour nous un patrimoine. Leur existence constitue pour tout un peuple un engrais qui peut faire germer aujourd’hui des réalisations héroïques. Pour cela, il faut arriver à construire un patriotisme sur le fondement des idéologies nationalistes de Laurent-Désiré Kabila et Patrice-Emery Lumumba ».

Pour (USK), « Patrice Emery Lumumba a pérennisé le combat de Simon Kimbagu pour l’indépendance non seulement politique mais aussi spirituelle. Simon Kimbangu avait préparé le terrain pour que Lumumba vienne pérenniser et Laurent-Désiré Kabila », c’est ce que pense le professeur Blaise Muya, recteur de l’Université Simon Kimbangu de Kinshasa.

Rappelons que depuis le 30 juin 2022, la relique de Patrice-Emery Lumumba, ramenée de la Belgique, repose dans le mausolée à la place de l’échangeur de Limete/Kinshasa.