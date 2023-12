RDC-CAN 2024 : la liste des 24 Léopards dévoilée

Sébastien Désarbre a rendu publique ce mercredi 27 décembre, la liste de 24 joueurs retenus pour participer à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

C’est officiel, la liste des noms des 24 Léopards qui devront participer à la prochaine CAN 2024. Le sélectionneur a gardé la même ossature ayant entamé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais on note tout de même des entrées entre autres Dimitri Bertaud, Brian Bayeye, Siadi Bagio, Joris Kayembe, Rocky Bushiri, Dylan Batubinsika, Charles Pickel, Silas Katompa, Gradi Diangana, Simon Banza, ou encore Fiston Mayele. Ces joueurs vont participer pour la première fois à une phase finale de CAN.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra du 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d’Ivoire. La RDC évoluera dans le groupe F avec la Zambie, la Tanzanie et le Maroc.

La liste complète des joueurs retenus par Sébastien Désarbre :

Gardiens :

Lionel Mpasi (Rodez, France)

Dimitri Bertaud (Montpellier, France)

Bagio Siadi (TP. Mazembe, RD Congo)

Défenseurs :

Brian Bayeye (Ascoli, Italie)

Gédéon Kalulu (Lorient, France)

Arthur Masuaku (Besiktas, Turquie)

Joris Kayembe (Genk, Belgique)

Rocky Bushiri (Hibernians, Ecosse)

Dylan Batubinsika (Saint Etienne, France)

Chancel Mbemba (Olympique de Marseille, France)

Hervé Baka (FC Simba, Tanzanie)

Milieux

Edo Kayembe (Watford, Angleterre)

Charles Pickel (Cremonese, Italie)

Samuel Moutoussamy (Nantes, France)

Aaron Tshibola (Hatta, Emirats Arabe Unis)

Gaël Kakuta (Amiens, France)

Silas Katompa (Stuttgart, Allemagne)

Meschack Elia (Young Boys, Suisse)

Théo Bongonda (Spartak Moscou, Russie)

Gradi Diangana (West Bromwish Albion, Angleterre)

Attaquants :