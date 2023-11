RDC : 6,5 millions USD pour développer la filière manioc

C’est un financement octroyé jeudi 02 novembre par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

L’USAID octroie une enveloppe de 6,5 millions USD pour financer le projet du développement de la chaine des valeurs de la filière Manioc. L’annonce a été fait jeudi 02 novembre à Kinshasa, par le directeur de ladite organisation, John Dunlop.

L’objectif résoudre l’équation de l’insuffisance alimentaire en République Démocratique du Congo. C’est du moins ce qu’a précisé le ministre de l’agriculture, Jose Mpanda.

« Nous voulons que les paysans de la RDC, constitués de plus de 70%, puissent sortir de la pauvreté. L’objectif est d’arriver à mettre fin aux importations et à créer une production locale intense et de lutter contre l’insécurité alimentaire », a-t-il expliqué.

Ce projet de de développement de la filière manioc sera exécuté par l’Institut International d’Agriculture Tropicale (l’IIT).