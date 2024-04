RDC : 48 civils tués et 45 autres pris en otage depuis le début de l’année

C’est une information donnée mardi 02 avril par des sources sécuritaires de Djugu en Ituri.

Quarante-huit civils ont été tués et quarante-cinq autres ont pris en otage par les groupes armés Zaïre et CODECO au cours du mois de mars dernier. Parmi ces otages, 21 ont été relâchés.

Les mêmes sources révèlent que trente-huit attaques des groupes armés Zaïre et CODECO ont été enregistrées dans la même période dans ce territoire. Les combattants de CODECO et de Zaïre seraient aussi responsables de l’incendie de soixante-quatre maisons d’habitation dont trente-sept abris des personnes déplacées de Katsu non loin de Katoto.

D’après ces sources, le bilan de ces violences, fait état de six combattants de la CODECO tués, dix autres grièvement blessés, cinq miliciens de Zaïre tués et cinq autres blessés.

La société civile du territoire de Djugu réitère sa demande aux autorités militaires d’organiser des opérations de grande envergure contre tous les groupes armés.