RDC : 13,3 millions d’euros pour la réponse humanitaire

La commission européenne a alloué cette enveloppe est la réponse humanitaire face aux catastrophes et conflits à l’Est de la RDC.

La Commission européenne alloue la somme de 13,3 millions d’euros supplémentaires à la République démocratique du Congo. L’annonce a été faite mardi 7 novembre 2023. Cet argent vient répondre la détérioration de la situation humanitaire dans l’Est de la RDC.

Notons que le montant alloué à la RDC représente la moitié de l’enveloppe globale de 26,7 millions d’euros destinés à répondre à de multiples crises humanitaires, aggravées par les conflits et les catastrophes liées au climat dans la région des Grands Lacs et dans la corne de l’Afrique, plus précisément au Soudan du Sud, en Ouganda, en Somalie et en République démocratique du Congo.