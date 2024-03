RDC : 13 civils tués dans une double attaque à Sayo

Le drame attribué aux rebelles des ADF, s’est produit les samedi 23 et dimanche 24 mars, à Sayo un quartier situé dans la périphérie de Beni.

La commune de Mulekera à Beni a été le théâtre d’une double attaque samedi 23 et dimanche 24 mars 2024. Le bilan fait état d’au moins 13 civils tués et une dizaine de maisons incendiées. Les deux attaques sont attribuées aux rebelles des ADF. La première attaque des ADF est intervenue samedi dans les cellules de Musuku, Kasanga-Tuha, Mundubiena du quartier Sayo. Sur place, les assaillants ont tué un civil et incendié quatre motos.

Ces rebelles ont mené dimanche une deuxième attaque dans la cellule Mutombe du même quartier, au cours de laquelle ils ont tué d’autres civils et incendié plusieurs maisons d’habitation.

La société civile de la commune de Mulekera reproche à l’armée de n’être pas intervenue, malgré les nombreuses alertes de la population. Pour le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, capitaine Anthony Mwalushay, dit que les ADF ont profité d’une confusion créée à Sayo par certains Wazalendo et voleurs de cacao pour commettre ces crimes.