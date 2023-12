RDC : 10 000 familles déplacés reçoivent de l’aide alimentaire

Cette aide alimentaire est du gouvernement provincial du Nord-Kivu.

Du riz, haricots, farine de maïs, d’huile végétale et de sel de cuisine et autres constituaient l’aide du gouvernement provinciale du Nord-Kivu pour les déplacés. Ce sont au moins 10 000 familles des déplacés qui ont reçu cette aide.

Dépourvus de tout, ces ménages sont installés dans quatre sites notamment Kizimba, Zaina, Kyabiringa et Mahyutsa. Il y en a qui se trouvent dans des centres collectifs de l’EP, Kamuronza, Institut Kiluku et d’autres dans des familles d’accueil.

Ces familles ont fui les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 autour de Kilolirwe notamment aux villages : Kingi, Katembo, Tonane, Karenga, Kisingati et autres.

« Nous vous remercions d’abord de votre visite dans notre site de Kizimba. Nous avons vu et reçu l’aide que vous nous avez apportée. Nous disons merci et vous demandons de songer à nous encore prochainement. Nous sommes contents de recevoir l’aide du gouvernement provincial dans notre site. Grand merci à notre gouverneur qui a pensé à la souffrance de sa population ici. Chacun a reçu, 1 kg de haricot, 1 bouteille d’huile, 1 sachet de sel et un peu de riz », a déclaré l’un de ces déplacés.