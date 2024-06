Le Don de Sang : Un pilier essentiel pour la couverture santé universelle en RDC

À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin chaque année, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyances sociales de la République démocratique du Congo (RDC), Dr Roger Samuel Kamba, a souligné l’importance cruciale du don de sang dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle.

« Chers donneurs bénévoles de sang, votre geste est donc une contribution majeure dans la mise en œuvre efficace de la vision du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, celle de la couverture santé universelle. Cette vision (…) nous impose tous à redoubler nos efforts pour collecter suffisamment de sang auprès de nos donneurs bénévoles, car nos mères ainsi que nos enfants, cibles privilégiées pour notre programme de gratuité des accouchements et des soins de nouveau-nés en sont les premiers consommateurs », a déclaré le ministre.

Le Dr Kamba a exprimé sa gratitude envers les donneurs bénévoles, soulignant que leur contribution est essentielle pour atteindre les objectifs de santé publique du pays. Le don de sang permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de soutenir les initiatives gouvernementales visant à offrir des soins gratuits et de qualité, en particulier pour les mères et les nouveau-nés.

Le ministre a encouragé la population à continuer à donner leur sang régulièrement, insistant sur le rôle vital que joue chaque donneur dans le renforcement du système de santé de la RDC et dans la réalisation de la couverture santé universelle.