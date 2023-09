RCA : le président Touadera prend part au 15ème sommet des BRICS

Il est arrivé à Johannesburg en Afrique du Sud le 23 août 2023. Le président centrafricain prend part ce 24 aux travaux de clôture du 15ème sommet des BRICS.

« La République Centrafricaine participe à cette rencontre de haut niveau à juste titre puisqu’ elle est identifiée comme le pays qui va abriter le siège des BRICS en Afrique Centrale », se réjoui la présidence.

Les BRICS envisagent de réaliser sept (7) projets qui s’articulent autour de l’énergie avec un mini central nucléaire sur toute l’étendue du territoire, un satellite piloté depuis la RCA pour couvrir l’Afrique Centrale afin de déterminer la nature du sol à exploiter ou les produits propice à une bonne production agricole. Ces satellites servent aussi dans le pilotage des drones pour sécuriser l’ensemble du territoire national. Dans le domaine des mines,

Les BRICS entendent également aider la RCA dans l’exploitation, le raffinage et la commercialisation de l’Or. La modernisation de l’aéroport international Bangui M’Poko et l’implantation des banques des pays BRICS sont inscrites dans ce programme.

Pour mettre en évidence tous ces acquis, un comité de pilotage mixte a vu le jour pour accéder à la réalisation effective desdits projets.

Au cours de ce 15e sommet, les BRICS et BRICS PLUS vont se focaliser sur plusieurs points :

– Le renforcement de la coopération dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’innovation, la science et la technologie ;

– La promotion du développement durable qui vise la manière dont les BRICS peuvent contribuer aux ODD (Objectifs du Développement Durable) ;

– L’innovation et la numérisation afin de stimuler les pays membres vers ces deux approches ;

– La sécurité mondiale qui consiste à lutter contre le terrorisme, le cyber sécurité et la stabilité mondiale.

–

Actuellement présidé par l’Afrique du Sud, le groupe des BRICS représente 42% de la population mondiale (3,2 milliards de personnes) et environ 25 % du PIB mondial, et 18% du commerce international. Mais avec 23 pays candidats officiellement pour intégrer l’organisation, cet espace géopolitique pourrait à terme constituer plus de la moitié de la population mondiale.

A L’issue de ce sommet, les dirigeants des BRICS devraient publier une déclaration commune qui reflète les discussions et les accords conclus. Des accords bilatéraux et multilatéraux pourraient également être signés dans divers domaine de coopération.