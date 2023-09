Issu d’une formation russe, tout comme son ex-patron, Kouassi Phénol a choisi le Cameroun comme terre d’opportunités. Mais très vite, les coulisses de l’entreprise 1xbet ont été témoins de ses comportements perturbateurs. Malgré les nombreuses remontrances du haut management, Phénol semblait intouchable.

Ascension, abus et destruction

Sous le bouclier de son amitié privilégiée avec le directeur général de 1xbet Cameroun, Phénol a tissé sa toile de pouvoir. Abus envers des collaboratrices, destruction de familles, et même licenciements arbitraires, rien ne semblait pouvoir arrêter cette spirale de décadence. Jusqu’à ce que le boss de 1xbet, prenant enfin conscience des enjeux, décide de mettre un frein à cette dérive.

Complot et tentative de renversement

Face à la menace, Phénol, loin de se repentir, a préparé un coup d’État interne. S’alliant avec d’anciens collaborateurs mécontents, il leur a fait croire que leur sort funeste provenait du haut patronage. En plein chaos, une tentative de saper les fondations de 1xbet Cameroun a été orchestrée : le vol de la base de données.

Révélations chocs et dénigrements sur les réseaux

Après sa mise à l’écart, Phénol s’est lancé dans une campagne de diffamation enragée sur Facebook, appelant à la rescousse les influenceurs et les lanceurs d’alertes. Les accusations infondées sur la santé de son ex-ami étaient le comble de la calomnie, ce qui a conduit à une plainte officielle. Bien qu’incarcéré, une intervention de son ex-ami a écourté sa détention, mais la vengeance couvait toujours dans son cœur.

Des menaces troublantes et une guerre sous couverture

Les horreurs s’enchaînent pour le patron de 1xbet Cameroun, depuis l’attaque contre sa mère jusqu’à une alliance inquiétante entre Phénol et l’ancien garde du corps du directeur, menée sous l’influence d’un certain Nkoulou. Ces derniers événements ont conduit à une traque sans merci. En parallèle, un réseau WhatsApp de diffusion de fake news visant à nuire à l’image du patron et de sa famille a été créé par Phénol.

Révélations et justice en jeu

Un retournement inattendu s’est produit lorsque l’un des membres mécontents du groupe WhatsApp, lassé de ses conditions, a tout révélé aux alliés du patron de 1xbet. Aujourd’hui, alors que la justice camerounaise serre l’étau, Phénol envisage d’utiliser son passeport ivoirien pour échapper à son destin. L’affaire continue de faire couler beaucoup d’encre et mérite une attention soutenue.