Polémique autour du PSG : le partenariat avec le Rwanda sous pression

Le partenariat entre le Paris-Saint-Germain et le Rwanda suscite une vive controverse. Depuis 2019, le club arbore sur ses maillots la mention « Visit Rwanda », une campagne de promotion touristique financée par le gouvernement rwandais. Mais face à l’escalade du conflit en République démocratique du Congo (RDC), cette collaboration est de plus en plus contestée. De nombreux supporters expriment leur incompréhension, et une pétition demandant la résiliation du contrat a été lancée.

Un partenariat jugé contraire aux valeurs du PSG

Parmi les voix qui s’élèvent, Jordan Madiande, supporter du PSG et d’origine congolaise, se dit profondément choqué. Il ne supporte plus de voir son club de cœur associé à un pays impliqué dans une crise meurtrière.

« En tant que supporter, je ne peux pas cautionner ça. C’est aux antipodes des valeurs du PSG. Le club ne peut pas ignorer la situation actuelle. Il doit se positionner et privilégier des partenariats plus éthiques », affirme-t-il.

La pression monte alors que plusieurs figures politiques prennent position. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a adressé une lettre officielle au PSG dénonçant un partenariat « tâché de sang ».

Une mobilisation qui prend de l’ampleur

Il y a une semaine, Jordan Madiande a lancé une pétition pour contraindre le PSG à mettre fin à cet accord, qui lui rapporte 15 millions d’euros par an. L’initiative a pris une ampleur inattendue.

« On est en route pour les 50 000 signatures, l’équivalent de la capacité du Parc des Princes. Ce serait un message fort », se félicite le supporter.

Silence du PSG, pression internationale

Jusqu’à présent, le PSG n’a pas répondu aux sollicitations. Mais le club parisien n’est pas le seul concerné. Arsenal et le Bayern Munich sont également sous pression pour leurs partenariats avec le Rwanda.

Avec la montée des critiques et la mobilisation des supporters, la direction du PSG pourra-t-elle rester silencieuse face à une polémique grandissante ?