PDL-145T: Un nouveau souffle pour les routes et voies navigables

Le ministre du Développement rural de la République démocratique du Congo, Muhindo Nzangi, a annoncé ce mardi 17 décembre la deuxième phase du programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T). Cette phase prévoit la construction et la réhabilitation des routes de desserte agricole, le balisage des voies navigables et l’entretien des pistes d’atterrissage sur l’ensemble du territoire national.

Lors d’un briefing de presse, co-animé avec le ministre de la Communication et Médias ainsi que le ministre de l’Agriculture, Muhindo Nzangi a détaillé les actions à venir.

« Nous avons mobilisé les meilleurs experts nationaux et les agents de terrain pour planifier ces projets. Bien que la planification soit déjà prête, nous l’enrichirons grâce aux contributions des autres acteurs », a-t-il affirmé.

Routes agricoles en mauvais état : un besoin urgent d’action

Aujourd’hui, la majorité des routes agricoles sont dans un état de dégradation avancée. Elles se détériorent rapidement à cause des pluies, de la végétation envahissante et d’un manque d’entretien régulier. Pour y remédier, le ministre a souligné l’importance de promouvoir les voies navigables, conformément à une décision récente du Conseil des ministres.

Il a également annoncé que cette phase du programme couvrira 38 000 kilomètres de routes agricoles sur les 86 000 kilomètres existants.

« Dans les cinq prochaines années, nous voulons accomplir l’essentiel. Nous prévoyons aussi d’offrir des emplois aux jeunes des localités concernées grâce à une méthode participative. Les communautés locales seront impliquées dans les travaux avec le soutien des professionnels du ministère », a précisé Muhindo Nzangi.

Un programme pour améliorer les conditions de vie des Congolais

En plus des routes, le programme inclut la restauration des centres d’ouvrage et des pistes d’atterrissage agricoles. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations rurales et de faciliter la circulation des produits agricoles.

Le gouvernement congolais entend ainsi moderniser les infrastructures essentielles du pays et soutenir les communautés locales dans leur développement.