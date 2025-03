Pays-Bas et Kinshasa : Vers une gestion innovante des déchets

Kinshasa, 12 mars 2025 – L’ambassadrice des Pays-Bas en République Démocratique du Congo (RDC), Angèle Samira, a conduit ce mercredi une délégation d’experts néerlandais en assainissement auprès du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba. Cette visite marque le début d’une collaboration visant à améliorer la gestion des déchets dans la capitale congolaise, en s’appuyant sur l’expertise néerlandaise et le partenariat avec le secteur privé.

L’ambassadrice a annoncé que cette collaboration se concentrera sur deux axes majeurs : la collecte et l’évacuation des déchets, ainsi que leur valorisation par le recyclage. « Le recyclage des déchets est devenu une activité génératrice de revenus, en plus de ses vertus écologiques. Nous souhaitons partager notre expérience pour aider Kinshasa à transformer ses déchets en opportunités économiques », a-t-elle déclaré à la presse.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette initiative s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, où les déchets sont considérés comme des ressources à réutiliser plutôt que comme des déchets à éliminer. Les Pays-Bas, reconnus pour leur expertise en gestion durable des déchets, proposent ainsi un modèle innovant qui pourrait redéfinir la manière dont Kinshasa gère ses déchets.

Le gouverneur Daniel Bumba a accueilli cette offre avec enthousiasme, y voyant une opportunité de renforcer ses efforts pour rendre Kinshasa plus propre et plus attractive. « L’implication des partenaires privés est essentielle pour promouvoir une économie circulaire et améliorer la salubrité de notre ville. Cette collaboration avec les Pays-Bas est un atout précieux pour notre action », a-t-il souligné.