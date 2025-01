Patrick Muyaya : « L’option de la guerre avec le Rwanda est déjà envisagée »

Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République Démocratique du Congo (RDC), a évoqué l’escalade des tensions avec le Rwanda. Dans une interview donnée à France 24, il a déclaré que « l’option de la guerre avec le Rwanda est déjà envisagée ». Le ministre a précisé que cette option n’était plus théorique : « Nous y sommes déjà », a-t-il ajouté. Ces propos interviennent alors que l’armée congolaise et le groupe rebelle M23 intensifient leurs combats dans l’est de la RDC.

Le M23 fait une percée importante

Le 21 janvier 2024, le M23 a capturé Bweremana et Minova, deux villes stratégiques du Nord et Sud-Kivu. Minova est un point commercial clé qui alimente Goma, une autre ville vitale. Le ministre congolais a souligné l’ampleur de la menace que représente ce groupe armé, qu’il considère comme étant soutenu par le Rwanda.

Des accusations de soutien du Rwanda au M23

Patrick Muyaya a insisté sur le fait que « les terroristes du M23 n’existent pas ». Il a affirmé que le Rwanda agissait directement à travers ce groupe rebelle. Selon lui, plusieurs milliers de soldats rwandais sont actuellement déployés en RDC, exacerbant la crise dans la région.

Les relations tendues entre Kinshasa et Kigali

Les tensions diplomatiques entre les deux pays ont atteint un nouveau sommet. Le président rwandais, Paul Kagame, a mis en doute la légitimité de son homologue congolais, Félix Tshisekedi, en le qualifiant de « non-élut ». Patrick Muyaya a dénoncé ces propos, les qualifiant de « bassesse » et de « mégalo ». Pour lui, de tels discours ne font qu’aggraver la situation.

Un appel à des sanctions internationales plus sévères

Bien que des pourparlers aient été annulés en décembre 2023 à cause des désaccords entre Kigali et Kinshasa, Patrick Muyaya reste optimiste quant au processus de paix. Il a appelé la communauté internationale à imposer des sanctions plus sévères contre le Rwanda. À ses yeux, ces sanctions sont nécessaires pour éviter une guerre de grande ampleur et garantir la stabilité régionale.