Patrick Muyaya à Goma pour les Obsèques des Victimes des Bombardements des Camps de Déplacés

Le ministre de la Communication et Médias, également porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, est arrivé ce mardi soir à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, dans l’est de la République Démocratique du Congo. Accompagné d’une délégation de journalistes de la capitale, il vient se joindre à la délégation gouvernementale et aux députés nationaux déjà présents dans la ville pour les funérailles des victimes des bombardements des camps de déplacés de Lushagala et du 8ème CEPAC par l’armée rwandaise. Cette cérémonie est prévue au stade de l’Unité ce mercredi.

« Vous savez ce qui s’est passé depuis plusieurs jours. Des compatriotes ont été tués sauvagement par des bombes qui sont venues de l’armée rwandaise et qui ont tué 35 de nos compatriotes. C’est un crime de guerre parce qu’ils étaient dans un camp de déplacés. À côté du gouvernement provincial, le gouvernement de la République apporte depuis le premier jour l’assistance nécessaire aux familles des victimes. Mes collègues des Droits humains et de la Solidarité et Affaires humanitaires sont là. Je viens moi-même en appui parce que c’est une journée de deuil, une journée de commémoration pour tous ces compatriotes qui ont été blessés. C’est un événement national pour lequel je me devais de faire le déplacement en tant que membre du gouvernement pour venir témoigner de l’appui du gouvernement et de la compassion pour toutes les familles éplorées », a déclaré Patrick Muyaya à sa descente d’avion.

Ce mercredi 15 mai est une journée de deuil en mémoire de nos compatriotes touchés. C’est un événement national pour lequel il est important de témoigner l’appui et la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Les funérailles se tiendront au stade de l’Unité, et la population est invitée à venir vêtue de noir en signe de soutien et de compassion.

« C’est toute la République qui est touchée par ce drame. Demain, vêtus de noir avec la population de Goma, nous serons présents pour honorer leur mémoire au stade de l’Unité. Leur sang crie vengeance », a ajouté Patrick Muyaya.