Participation de Félix Tshisekedi à un sommet de la SADC sur les catastrophes naturelles

Le Chef de l’État Félix Tshisekedi a participé ce lundi par visioconférence, depuis son bureau de la Cité de l’Union africaine, à un Sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) consacré aux catastrophes naturelles en Afrique, notamment le phénomène El Niño.

El Niño est un cycle de réchauffement et de refroidissement qui se produit le long de l’Équateur dans l’océan Pacifique. Il entraîne une augmentation des températures de surface de la mer dans le Pacifique, réchauffant ainsi l’atmosphère au-dessus. Ce phénomène climatique affecte 65 millions d’habitants de la sous-région SADC (16 pays), dont 400 000 personnes en RDC.

Un appel à un soutien humanitaire de 5 milliards de dollars pour la région SADC a été lancé par le Président en exercice de la SADC, l’Angolais João Lourenço, à tous les partenaires potentiels pour faire face aux effets dévastateurs d’El Niño.

Ce Sommet des Chefs d’État et de gouvernement s’est tenu au lendemain d’une tentative de déstabilisation des institutions en République Démocratique du Congo (RDC).

Dans son communiqué final, la SADC a « fermement condamné cette tentative de déstabilisation des institutions démocratiques de la RDC, le dimanche 19 mai 2024, par un groupe de terroristes nationaux et étrangers, et a réaffirmé son opposition catégorique à tout changement anticonstitutionnel de gouvernement ». Elle a également « exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré son engagement à soutenir activement les efforts des autorités de la RDC pour sauvegarder son intégrité territoriale et sa souveraineté, et assurer la sécurité de sa population ».