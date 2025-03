Paie des enseignants en zones occupées : le numérique à la rescousse !

Face aux défis posés par l’occupation militaire, la Direction nationale de contrôle de la paie et maîtrise des enseignants (DINACOPE) explore des solutions innovantes pour garantir le versement des salaires. Hilaire Ekobo, directeur du suivi et de la paie, a récemment rencontré les banques payeuses afin d’évaluer l’effectivité des paiements et d’améliorer l’accès aux fonds pour les enseignants vivants dans ces zones sensibles.

« Malgré les contraintes, vous avez réussi à lancer la paie, et les enseignants confirment que leurs comptes sont crédités. C’est un pas important », a souligné Hilaire Ekobo. Il a néanmoins mis en lumière les difficultés persistantes que rencontrent les bénéficiaires pour récupérer leurs salaires.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les banques partenaires, notamment Equity BCDC et RawBank , ont rassuré sur la disponibilité des solutions digitales et des distributeurs automatiques pour faciliter les transactions. Des applications comme Illico-cash ont été mises à disposition pour pallier les obstacles logistiques.

Tenant compte des retours du terrain, les établissements bancaires s’engagent à optimiser l’expérience utilisateur afin de garantir un accès fluide et sécurisé aux salaires.

Lors d’un briefing spécial le 5 mars dernier , la ministre de l’Éducation nationale, Raïssa Malu, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à assurer le paiement des enseignants dans les zones sous occupation. Une avancée cruciale pour maintenir le service éducatif malgré un contexte difficile.