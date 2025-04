Nuit de terreur à Goma : pillages, coups de feu et lynchage sur fond de psychose

Une nuit d’angoisse a secoué Goma et plusieurs localités du territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord-Kivu, entre lundi 21 et mardi 22 avril. Plusieurs actes d’insécurité ont été signalés : vols, cambriolages, coups de feu, et agressions, semant la panique dans les quartiers concernés.

Selon des sources concordantes, des blessés ont été enregistrés dans certains secteurs, bien que le bilan précis reste à confirmer.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La commune de Karisimbi a particulièrement été touchée. Dès 20 heures, le quartier Ndosho a résonné de coups de sifflet et de sons de trompette, une tentative désespérée des habitants pour dissuader les malfaiteurs. Mais malgré cette alerte communautaire, plusieurs intrusions ont été signalées.

Sur l’avenue Ileo Songo, la maison d’un responsable local connu comme « Nyumba Kumi » a été totalement pillée. À Kasika, un cambriolage a eu lieu sur l’avenue Kilimandjaro, tandis que sur Bamate, des hommes armés ont attaqué un commerçant spécialisé en téléphonie mobile, provoquant des cris d’alerte et une montée de tension.

À Mugunga, une intrusion violente a fait un blessé grave à la machette. Dans le territoire de Nyiragongo, deux décès mystérieux ont été rapportés, possiblement liés à des attaques non identifiées.

Réactions locales et drames collatéraux

L’exaspération des habitants s’est manifestée à travers des actes de justice populaire. Près de l’école primaire de Ndosho, deux présumés voleurs ont été appréhendés par la population.

Mais l’indignation a viré au drame sur l’avenue Démocratie, où de jeunes habitants ont immolé un homme souffrant de troubles mentaux, le prenant à tort pour un criminel. Une tragédie révélatrice d’une population à bout, face à une insécurité persistante.

Alors que le calme peine à revenir, les habitants réclament des mesures fortes pour restaurer la sécurité et éviter que la psychose ne vire à l’irréparable.