Nouvelle tentative du M23 à Sake : La cité stratégique en proie à de violents affrontements

Des affrontements violents secouent depuis ce matin, mardi 7 janvier 2025, les collines surplombant Sake, une cité clé située à 20 kilomètres de Goma, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). Les combats opposent les rebelles du M23, soutenus par l’armée rwandaise (RDF), aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), appelés « wazalendo ».

Une attaque repoussée mais des tensions persistantes

Selon des sources locales, le M23 a lancé l’assaut tôt ce matin, visant à s’emparer de Sake. Cependant, les forces loyalistes ont réussi à repousser cette offensive. « Depuis 4h00, les affrontements font rage dans les zones de Kiuli, Kimoka et aux alentours de trois antennes à Sake. Les combats se poursuivent, mais les positions restent inchangées », rapporte Ismaël Matungulu, journaliste déplacé.

Un climat de psychose parmi les habitants

La population de Sake, déjà marquée par des mois de déplacements, vit une nouvelle vague de panique. Les habitants, estimés à 20% à être retournés dans la région, fuient à nouveau vers Goma. « C’est la débandade, les détonations sont insupportables », confie Prince Sabuni, habitant de la zone.

Silence des autorités et condamnations internationales

Alors que les autorités locales n’ont pas encore communiqué sur cette attaque, l’Union européenne et les États-Unis ont fermement condamné l’occupation de Masisi et des zones environnantes par le M23, appelant au respect du cessez-le-feu et à un retrait immédiat des rebelles. Ils exhortent également le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à retirer ses troupes du territoire congolais.