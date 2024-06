Nouvelle ère pour l’éducation et la sécurité en RDC

Le Général Major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, commandant du Service National, a récemment annoncé des initiatives majeures visant à soutenir l’éducation gratuite et à renforcer les forces de sécurité de la République Démocratique du Congo (RDC). Lors d’un discours prononcé en présence du chef de l’État à Lubumbashi le 20 juin, il a révélé la construction imminente d’une imprimerie moderne à Kinshasa pour produire des manuels scolaires.

En parallèle, une industrie de confection de tenues militaires et policières sera érigée au même endroit. Cette usine, capable de produire 2000 tenues par jour, couvrira les besoins annuels des Forces Armées de la RDC, de la Police nationale congolaise, du Service national, ainsi que d’autres institutions comme la Direction Générale de Migration (DGM) et la Direction Générale de Douane et Accises (DGDA).

Le Général Kasongo a réaffirmé l’engagement du Service National à suivre les directives du Président Félix Tshisekedi pour moderniser les infrastructures éducatives et sécuritaires du pays. Il a également dénoncé les campagnes de désinformation visant à décourager les jeunes de rejoindre les centres d’encadrement comme Kaniama Kasese, qu’il a décrit comme des lieux d’éducation civique, de production agricole et d’apprentissage des métiers.

Créé en 1997, le Service National a pour mission d’éduquer, de mobiliser et de former les jeunes congolais pour la reconstruction du pays. Grâce à ces nouvelles initiatives, le Service National continue de jouer un rôle crucial dans le développement de la RDC.