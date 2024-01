Jeune, talentueuse et diplômée de l’école ISP Gombé, Elite NGUNGA, cumule 5 bonnes années dans son métier de commercial/marketing. Elle apprécie la collaboration et la convivialité qu’elle vit au quotidien avec les autres. Elle nous présente AGL.

Quels services l’entreprise AGL propose-t-elle à sa clientèle ?

Chez AGL RDC nous disposons une gamme de services qui couvre toute la chaine logistique entre autre le dédouanement, le transport international, l’entreposage à valeur ajoutée et la logistique du plus petit colis au plus lourd, de l’opération la plus simple à celle plus complexe.

Pourquoi un client choisirait-il AGL plus qu’un autre fournisseur de services ?

Nous disposons d’une solide expérience et des équipes hautement qualifiées. Nous avons un vaste réseau mondial de partenaires qui nous permet de couvrir tous nos services. Avec 23 000 collaborateurs répartis dans 49 pays, AGL assure la connectivité de l’Afrique à elle-même et au reste du monde. Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. La qualité de service et la satisfaction client sont nos priorités. Nous menons aussi une politique RSE ambitieuse en faveur des jeunes. Notamment dans les domaine de la santé, l’éducation et la réinsertion sociale. Nous œuvrons également pour le respect de l’environnement et l’émancipation de la femme.

A propos d’AGL RD Congo

AGL est un acteur de référence de la logistique en République Démocratique du Congo. L’entreprise assure le transport, le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises au travers de ses 25 agences déployées dans tout le pays. Elle est certifiée ISO 9001/2013, ISO 14001/2015 et ISO45001/2015. Spécialiste de la consignation maritime, commissionnaire agréé en douane, elle offre des solutions logistiques sur-mesure et apporte son expertise aux opérateurs miniers. Fort de ses 800 collaborateurs, AGL RDC participe au développement socio-économique du pays dans plusieurs domaines notamment le secteur de la santé, l’éducation et l’environnement.

www.aglgroup.com