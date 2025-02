Nord-Kivu : Exode massif à Lubero après de violents combats entre FARDC et M23

Les villages de Kitsombiro et Katondi, en territoire de Lubero (Nord-Kivu), se sont vidés de leurs habitants ce mercredi 19 février, à la suite de violents affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.

Selon des sources locales, des milliers de déplacés fuient vers des zones jugées plus sûres, tandis que la confusion règne sur le terrain. Certains soldats des FARDC, considérés comme des fuyards après avoir abandonné leurs positions, ont été arrêtés par la Police militaire.

L’offensive du M23 a débuté à l’aube avec des bombardements ciblés sur les positions des FARDC, permettant aux rebelles de s’emparer de Ndoluma et Kitsombiro. La situation reste incertaine, et la menace se rapproche dangereusement de Lubero-centre, où plusieurs écoles ont renvoyé les élèves plus tôt que prévu par crainte des combats.

Face à cette avancée inquiétante, l’armée congolaise a déployé ses hélicoptères de combat pour tenter de freiner l’offensive du M23 sur l’axe Kitsombiro-Lubero. L’issue de ces affrontements reste incertaine, tandis que la population, en détresse, continue de fuir.