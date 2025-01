Noëlla Ayeganagato Nakwipone lance de la formation en leadership et développement personnel

Son Excellence Madame Noëlla Ayeganagato Nakwipone, Ministre de la Jeunesse et de l’Éveil Patriotique, a officiellement lancé ce jeudi matin la première édition de la formation en « Leadership, Développement Personnel et Capital Humain ».

Cette initiative novatrice est le fruit d’une collaboration entre le ministère et le groupe CIDE Solidarité (Compétence Intelligence Développement et Expertise), dirigé par le docteur Michel Muvudi. Ce dernier a assuré que ces formations en cascade visent à équiper les jeunes de compétences essentielles pour contribuer activement à la création d’emplois et de richesses dans le pays.

Après Kinshasa, ces formations seront déployées dans les provinces, intégrant les quatre langues nationales pour garantir une participation inclusive. Cette démarche s’inscrit dans les objectifs définis par le Plan d’Action du Gouvernement 2024-2028 et celui du Ministère de la Jeunesse, axés sur l’autonomisation des jeunes et leur engagement dans le développement national.

Ces formations constituent une opportunité stratégique pour renforcer les capacités des jeunes et les préparer à relever les défis socio-économiques du pays, tout en favorisant un éveil patriotique indispensable pour bâtir une nation prospère.