Netflix et la CAF s’associent pour un film et une émission quotidienne sur la CAN 2025

Rabat – L’histoire ne sera pas seulement écrite sur la pelouse. Elle sera filmée, montée et diffusée dans 190 pays. Dans un coup médiatique retentissant, Netflix vient de conclure un partenariat historique avec la Confédération Africaine de Football (CAF) pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Ce partenariat promet de transformer la façon dont le monde voit et suit le football africain.

Au cœur de cette alliance, deux productions exclusives. D’abord, un film documentaire événement couvrira tout le tournoi, des préparatifs à la finale du 18 janvier 2026. Avec ses caméras au poing, Netflix capturera non seulement les dribbles et les buts, mais aussi les émotions dans les vestiaires et la ferveur des supporters. Ainsi, les 280 millions d’abonnés de la plateforme pourront vivre le tournoi comme jamais auparavant.

Une couverture quotidienne pour les fans

En parallèle, dès le coup d’envoi, les supporters profiteront de l’« AFCON Daily Show », un programme quotidien. Il proposera résumés, analyses et interviews exclusives. De plus, disponible en streaming pour l’Afrique subsaharienne, ce programme marque la première incursion majeure de la CAF sur une plateforme globale. Cette stratégie audacieuse vise à séduire une nouvelle génération de supporters.

Une CAN déjà record

Cette édition 2025 bat déjà tous les records. Avec une diffusion dans plus de 180 territoires, elle dépasse l’audience de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Grâce à Netflix, le tournoi gagne une dimension narrative et culturelle.

Pour la CAF, c’est une victoire stratégique. Il ne s’agit plus seulement de vendre des droits TV, mais de valoriser l’identité du football africain. En ouvrant ses coulisses à Netflix, le football africain se présente comme un produit global mêlant sport de haut niveau, drames humains et richesses culturelles. Pour le Maroc, pays hôte, c’est une vitrine planétaire unique.

Le message est clair : la CAN n’est plus seulement un championnat. C’est désormais une saga mondiale, prête à conquérir les écrans du monde entier. Et lorsque le dernier coup de sifflet retentira en janvier 2026, l’histoire ne fera que commencer… sur Netflix.