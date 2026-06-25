Mondial 2026 : Maroc et Afrique du Sud, deux fers de lance africains en 16es de finale

Le Maroc et l’Afrique du Sud viennent d’arracher leur ticket pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin, ils sont devenus les premiers représentants africains à franchir la phase de groupes dans cette édition. Les Lions de l’Atlas ont déroulé avec un 4-2 face à Haïti pour finir 2e du Groupe C à 7 points, épaule à épaule avec le Brésil. Les Bafana Bafana ont eux serré le jeu et frappé juste : 1-0 contre la Corée du Sud pour prendre la 2e place du Groupe A avec 4 points.

Deux styles, un même résultat. Le Maroc clinique en transition, l’Afrique du Sud pragmatique en bloc bas. L’Afrique ne subit plus le tirage, elle le négocie et l’impose.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

<a href="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/ck.php?n=a4c6337b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"> <img decoding="async" src="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/avw.php?zoneid=74&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4c6337b" border="0" alt=""></a>



Maroc 4-2 Haïti : récital offensif des Lions de l’Atlas

4-2 face à Haïti, un score qui reflète la domination. Achraf Hakimi lance les hostilités à la 39’ d’une frappe croisée qui fusille le portier. Ismael Saibari double la mise à la 45+1’ après une combinaison en triangle côté droit parfaitement exécutée. Au retour des vestiaires, Soufiane Rahimi enfonce le clou à la 78’ sur une contre-attaque éclair, puis Gessime Yassine finit le travail à la 89’ d’un ballon piqué.

Pressing haut, sorties de balle propres et transitions verticales. Les Lions ont saturé les couloirs, enchaîné les centres en retrait et étouffé Haïti dans sa moitié. Une partition offensive qui fait office de carte de visite avant le choc des 16es.

Groupe C : 7 points, 2e place et ticket validé avec le Brésil

Au classement, le Maroc coche toutes les cases. 7 points en 3 matchs, dont 2 victoires, 1 nul et 0 défaite. Les Lions terminent 2e du Groupe C, à égalité avec le Brésil leader.

Les demi-finalistes de l’édition 2022 ont validé leur qualification sans calcul, juste en imposant leur rythme. Le package est complet avec une défense solide, un milieu qui casse les lignes et une attaque clinique. Ce parcours sans faute envoie un signal aux cadors du tableau. Le Maroc n’est pas venu faire de la figuration. Il est venu pour marquer son histoire, pour enchaîner, pour bousculer la hiérarchie en phase à élimination directe.

Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud : victoire de costaud des Bafana Bafana

L’Afrique du Sud a pour sa part livré le match parfait du tournoi. 1-0 sec face à la Corée du Sud, but de Thapelo Maseko à la 63’ sur une transition éclair parfaitement menée. Bloc bas compact, lignes resserrées, couloirs fermés à double tour, les Bafana Bafana ont accepté de subir, absorbé les vagues, puis piqué au moment clé. Une fois devant, gestion pragmatique : conservation basse, fautes intelligentes pour casser le rythme, sorties de balle millimétrées. Aucune panique, même sous la pression coréenne en fin de match. Une victoire de guerriers qui propulse l’Afrique australe en 16es.

4 points, 2e place et qualification au mental

Bilan comptable propre et efficace avec 4 points en 3 matchs, dont 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. L’Afrique du Sud pointe à la 2e place du Groupe A derrière le Mexique intouchable avec 9 points. Les Sud-Africains ont coché la case sans briller 90 minutes, juste en étant chirurgicaux dans les zones clés. Solidité défensive, gardien décisif dans les 1 contre 1 et buteur clinique. Le drapeau arc-en-ciel flotte encore dans ce Mondial. En 16es, les Bafana Bafana débarquent avec le statut d’outsider dangereux, une équipe piège qui sait verrouiller et punir sur la moindre erreur.

Nouvelle ère : l’Afrique challenge à armes égales

Fusionner les deux parcours, c’est voir l’évolution. Maroc clinique, Afrique du Sud pragmatique. Deux visages, une même ambition. Le continent ne vient plus pour « participer » et garnir le tableau. Il vient pour challenger, bousculer et renverser. Le symbole ? Ce Maroc 1-1 Brésil dès le match inaugural face au quintuple champion du monde. Tenir tête à la Seleçao, rivaliser dans les duels, le pressing, la possession : la preuve par 90 minutes.

Avec le coffre physique des Lions et la discipline des Bafana Bafana, l’Afrique pose les bases d’une nouvelle ère. Les africains lancent un message clair : taper dans le top 8, jouer les quarts, rêver plus haut. Les 16es ne sont qu’une étape. L’Afrique joue pour gagner.