Meurtre de Patrick Numbi Banza : Le gouverneur du Haut-Katanga offre une récompense de 5 000 dollars

Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula, a appelé la population, en particulier celle de Lubumbashi, à s’unir pour dénoncer les criminels qui sèment la terreur dans la région. À cette occasion, le Comité provincial de sécurité a annoncé une récompense de 5 000 dollars américains pour toute information permettant de résoudre le meurtre du journaliste Patrick Adonis Numbi Banza, tué à coups de machette le 7 janvier dernier, alors qu’il rentrait chez lui après le service.

Dans un communiqué officiel consulté par le lundi 13 janvier, le gouverneur Kyabula a exprimé son indignation après avoir été informé du meurtre du journaliste et a ordonné à ses services de renseignements et de sécurité de tout mettre en œuvre pour identifier, localiser et traduire en justice les responsables de ce crime, toujours en fuite.

Le gouverneur a reçu successivement le commissaire provincial de la Police nationale congolaise, la famille du défunt, accompagnée de sa veuve, ainsi que des représentants des médias. Les échanges ont permis de rappeler l’importance de renforcer les mesures de sécurité et d’assurer à la famille du défunt et aux professionnels des médias que l’autorité provinciale poursuivra les enquêtes jusqu’à leur conclusion.

Dans son communiqué, Jacques Kyabula a salué l’engagement civique de la population et a insisté sur la nécessité pour les forces de l’ordre et de sécurité de faire preuve de vigilance pour prévenir de nouveaux drames. Ce meurtre tragique, survenu dans un contexte de hausse de l’insécurité à Lubumbashi, a profondément ému la ville et ravivé les préoccupations liées à la sécurité publique.