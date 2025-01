Meurtre de Patrick Adonis Numbi à Lubumbashi : les journalistes manifestent contre l’insécurité

Les journalistes de Lubumbashi ont spontanément réagi après l’annonce du meurtre de Patrick Adonis Numbi Banze, directeur de la télévision Pamoja Canal. Ce tragique événement a eu lieu dans la nuit du 7 janvier 2025, lorsqu’il a été tué par des bandits armés de machettes, alors qu’il rentrait chez lui après le travail, au quartier Upemba.

Une mobilisation pour la justice

Ce mercredi, les membres de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC) Haut-Katanga ont organisé une marche pour exiger justice. Leur objectif était de remettre un mémorandum à l’Assemblée provinciale et au gouvernorat. Malheureusement, les autorités ont refusé de les recevoir.

Marianne Mujng Yav, vice-présidente nationale de l’UNPC, a exprimé sa colère et son indignation : « La presse du Grand Katanga a perdu Patrick Adonis Numbi, tué sauvagement par des machettes. Le gouverneur, prétendant être un ami de la presse, a rejeté notre mémorandum. Nous refusons son assistance pour les obsèques de notre confrère. »

Le parcours de la marche et les revendications

La marche a débuté au club de presse de Lubumbashi, traversant le centre-ville avant d’arriver au gouvernorat. Les manifestants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Justice pour Patrick Adonis » et « Trop c’est trop ». Le corps de Patrick Adonis Numbi Banze est actuellement à la morgue de la rue 8, dans le quartier Upemba, à Lubumbashi.

L’insécurité croissante : un problème récurrent

Ce meurtre souligne l’insécurité qui frappe non seulement les journalistes, mais aussi la population en général. En novembre 2024, une autre journaliste, Jemimah Mogwo Mambasa de la RTNC, a perdu la vie après une agression à Kinshasa. Cet incident tragique a eu lieu sur l’avenue de la Libération, alors qu’elle cherchait un transport pour rentrer chez elle.

La violence croissante, alimentée par des groupes de délinquants appelés Kulunas, devient une menace de plus en plus sérieuse pour les journalistes et les citoyens. Ces événements rappellent la nécessité d’une action urgente pour protéger les travailleurs des médias et les habitants de Lubumbashi et d’autres régions du pays.