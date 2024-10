Me Shabani Lukoo lance l’évaluation des recommandations pour une gouvernance harmonieuse

Le jeudi 3 octobre 2024, la Conférence des Gouverneurs a franchi une nouvelle étape importante avec l’ouverture de l’atelier d’évaluation des recommandations issues de sa 10ᵉ session tenue en novembre 2023. Cet événement, présidé par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières, Me Jacquemain Shabani Lukoo, marque un tournant décisif dans l’application des décisions prises lors de cette rencontre stratégique.

Dans son allocution d’ouverture, Me Shabani Lukoo a délivré des orientations précises aux participants. L’objectif de cet atelier est clair : renforcer la collaboration entre les chefs des exécutifs provinciaux et le gouvernement central pour assurer une gestion plus efficace et coordonnée des affaires locales. Il a souligné l’importance de cet exercice, ancré dans les dispositions de la loi organique du 7 octobre 2008, qui définit l’organisation et le fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs.

Pendant deux jours, les experts réunis vont se pencher sur les résultats obtenus depuis la dernière session et évaluer l’efficacité des stratégies mises en place. Cette démarche vise à améliorer la coopération entre les autorités provinciales et l’exécutif national, pour une gouvernance plus harmonieuse et en phase avec les réalités locales.

Cet atelier s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la décentralisation et d’assurer une meilleure articulation entre les échelons locaux et nationaux. Une telle coopération est essentielle pour promouvoir le développement inclusif et durable des provinces, tout en consolidant l’unité nationale.