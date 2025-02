Martin Fayulu appelle à l’unité et à la paix en RDC : Un plaidoyer pour la fin des conflits et la balkanisation

Dans une vidéo publiée ce jeudi 27 février 2025 sur X, l’opposant politique Martin Fayulu, président de l’Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECiDé), a lancé un appel poignant à l’unité et à la paix en République démocratique du Congo (RDC). Son message s’adresse aux acteurs clés du pays, notamment Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ainsi qu’aux responsables religieux.

Un appel à Corneille Nangaa

Fayulu a exhorté Corneille Nangaa, leader de l’AFC/M23, à déposer les armes. « Je l’exhorte à faire prévaloir l’intérêt supérieur de la nation, à penser à l’intégrité de notre territoire national, et surtout, à reconnaître le droit inaliénable à la vie de ses frères et sœurs », a-t-il déclaré.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un message à Joseph Kabila

L’opposant a également interpellé l’ancien président Joseph Kabila. « J’en appelle à Joseph Kabila afin qu’il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu’il s’engage résolument en faveur de la paix », a-t-il affirmé.

Un soutien à Félix Tshisekedi

Fayulu a invité le président Félix Tshisekedi à mesurer l’ampleur du désastre qui accable le pays. « Je l’invite à soutenir sans réserve l’initiative des évêques de la CENCO et des pasteurs de l’ECC pour la paix et le bien-vivre ensemble », a-t-il ajouté.

Un rôle crucial pour les responsables religieux

Enfin, Fayulu a encouragé les responsables religieux à s’unir derrière ce processus de paix. « C’est une catharsis pour notre nation. Nous devons tous nous engager pour sauver notre pays », a-t-il insisté.

Cet appel intervient dans un contexte de violences persistantes dans l’est de la RDC, où les conflits armés et les tensions politiques menacent l’unité et la stabilité du pays. Fayulu a salué l’initiative des évêques de la CENCO et des pasteurs de l’ECC, qu’il considère comme une lueur d’espoir pour la réconciliation nationale.