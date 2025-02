Martin Bakole défie Joseph Parker à Riyad : un choc explosif en demi-finale !

Martin Bakole est prêt à en découdre ! Le colosse congolais a accepté à la dernière minute d’affronter Joseph Parker ce samedi 22 février 2025 à Riyad, en demi-finale d’un événement où s’affronteront également Artur Beterbiev et Dmitry Bivol. Une opportunité en or pour Bakole, qui remplace Daniel Dubois, forfait après une infection virale confirmée par l’Organisation.

Depuis son impressionnante victoire par K.O technique contre Jared Anderson en août 2024 à Los Angeles, le boxeur congolais a peiné à trouver un adversaire à sa mesure. Son ascension fulgurante a poussé plusieurs poids lourds, dont le redoutable Zhang Zhilei, à l’éviter. Prévu initialement pour affronter Efe Ajagba en éliminatoire IBF, Bakole a vu son compatriote africain changer de cap pour affronter Zhilei Zhang. N’ayant plus de temps à perdre, il choisit la voie rapide vers un combat de championnat du monde.

De son côté, Joseph Parker, 33 ans, affiche un palmarès redoutable : 38 combats, 35 victoires (dont 23 par K.O) et 3 défaites. Ancien champion WBO entre 2016 et 2018, il a reconquis le titre en 2024. Mais face à Martin Bakole, il s’apprête à croiser le fer avec l’un des boxeurs les plus dangereux du moment. « On ne pouvait rêver d’un meilleur remplaçant », admet l’organisateur, Riyah Saison.