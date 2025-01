L’Union européenne renforce son engagement pour le Couloir Vert Kivu-Kinshasa avec un financement de 42 millions d’euros

Lors du Forum économique mondial de Davos, l’Union européenne (UE) a réaffirmé son soutien au projet du Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Cette initiative phare du président Félix Tshisekedi vise à relier les parcs nationaux des Virunga et de Yagambi sur 2400 kilomètres. L’UE a annoncé un financement initial de 42 millions d’euros, avec l’intention de doubler cette somme à l’avenir.

Objectifs du projet

Le projet a pour objectif de protéger 108 000 km² de forêts tropicales primaires et de soutenir la biodiversité du bassin du Congo. Il vise aussi à améliorer la sécurité alimentaire et énergétique des populations locales. Selon Jozef Síkela, commissaire européen pour les Partenariats internationaux, il s’agit de créer « la plus grande zone protégée de forêt tropicale au monde » tout en renforçant les liens entre l’Est et l’Ouest de la République Démocratique du Congo (RDC).

Un pilier stratégique de l’UE en RDC

L’UE voit ce projet comme un élément clé de sa stratégie de partenariat avec la RDC. Cette stratégie se concentre sur une gouvernance durable des ressources naturelles et le développement humain. « Nous mobilisons un milliard d’euros pour le développement de ce corridor », a ajouté Síkela, tout en soulignant l’importance des investissements privés.

Des investissements pour le développement durable

Les fonds européens seront utilisés pour des projets d’agriculture durable, des chaînes de valeur autour des ressources naturelles et des infrastructures de transport multimodal. Cela inclut des bateaux fluviaux alimentés à l’hydrogène. Ces initiatives visent à préserver l’environnement tout en stimulant l’économie locale.

Un levier pour la paix et la stabilité

Le projet est aussi perçu comme une réponse aux défis socio-économiques et sécuritaires dans les régions orientales de la RDC. En combinant conservation de l’environnement et développement économique, il cherche à devenir un moteur de paix et de stabilité.

Un appel à la collaboration

Síkela a appelé le secteur privé à rejoindre cette initiative, soulignant son caractère rentable et essentiel pour améliorer la vie des populations locales. « Ce projet est fondamental pour un avenir meilleur », a-t-il conclu.

Le soutien de l’UE au parc des Virunga

L’UE soutient le parc des Virunga depuis 40 ans. Cette collaboration renforce le partenariat avec la RDC, faisant du Couloir Vert un projet emblématique du développement durable et des solutions locales.