Lumumba VEA bloqué à Casablanca : la FAF envoie un convoi officiel pour le libérer et le rencontrer

Dans un rebondissement inattendu et fort en symboles, l’histoire autour du supporter congolais Michel Kuka, dit « Lumumba VEA », prend une tournure fraternelle. Alors que le célèbre homme-statue se retrouvait bloqué au Novotel de Casablanca, empêché de rejoindre Rabat à cause de personnes indélicates se présentant comme son entourage, la Fédération algérienne de football (FAF) est passée à l’action.

Ce mercredi 7 janvier 2026, la FAF a dépêché un convoi officiel entre Casablanca et Rabat. La mission : aller à la rencontre de la figure emblématique des tribunes congolaises, non pas pour en faire une mascouse, mais pour lui témoigner le respect et l’admiration des Fennecs.

Du blocage à l’invitation solennelle

Le transfert de Michel Kuka vers Rabat, pourtant organisé avec un véhicule VIP, avait échoué en raison de la présence de prétendus managers ou gardes du corps tentant de lui soutirer de l’argent. Une situation kafkaïenne pour un homme qui incarne le silence et la dignité.

Face à cette impasse, l’Algérie footballistique a choisi la voie de la fraternité. Le convoi officiel a été lancé pour l’escorter jusqu’à l’hôtel Marriott de Rabat, quartier général de la sélection algérienne. Les joueurs des Fennecs ont en effet exprimé le souhait de rencontrer personnellement l’homme dont la silhouette immobile a marqué la CAN 2025.

Un geste au-delà du sport : réparer et honorer

Ce geste intervient au lendemain du huitième de finale tendu entre l’Algérie et la RDC, et quelques jours après la polémique du geste maladroit de l’attaquant algérien Amoura – qui s’était excusé pour avoir imité sa posture. Il s’agit ici d’un acte diplomatique et humain bien plus profond.

L’objectif est clair : témoigner du respect, remercier « Lumumba VEA » pour l’émotion et le symbole qu’il porte, et partager un moment fraternel. En invitant le supporter congolais dans son camp, l’équipe algérienne reconnaît en lui bien plus qu’un simple fan. Elle honore la mémoire historique de la RDC et de l’Afrique qu’il incarne, à travers son hommage silencieux à Patrice Lumumba.

Alors que le convoi est en route, ce dénouement inespéré transforme une situation de blocage en une rencontre historique. Une leçon de fair-play et de fraternité africaine, écrite non pas sur la pelouse, mais sur la route qui relie Casablanca à Rabat.