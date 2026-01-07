Amoura présente ses excuses après un geste polémique envers un célèbre supporter congolais

La qualification des Fennecs pour les quarts de finale de la CAN 2025 a été éclipsée par un incident hors terrain. Mohammed Amoura, attaquant algérien du VfL Wolfsburg, a dû présenter ses excuses publiques. Son geste a été perçu comme une provocation envers un supporter emblématique de la République Démocratique du Congo.

Une moquerie qui fait polémique

Après le match intense, remporté in extremis par l’Algérie, Amoura a imité la posture de Michel Kuka Mboladinga, surnommé « Lumumba Vaa ». Ce supporter congolais reste debout et immobile durant les matches en hommage à Patrice Lumumba, héros de l’indépendance.

Amoura a reproduit cette immobilité avant de s’allonger sur la pelouse. Rapidement, ce geste a été interprété comme une moquerie. Il a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Des excuses publiques sur Instagram

Face à la controverse, l’international algérien a réagi sur Instagram. Il a expliqué qu’il n’avait « pas mesuré la portée symbolique » de son acte.

« Le match contre le Congo a été très intense, avec beaucoup de tension et d’émotion. Je tiens à préciser que je n’étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole dans la tribune », a-t-il écrit.

Amoura a insisté sur le fait que son geste visait simplement à « chambrer dans un esprit bon enfant ». Il a ajouté qu’il n’avait aucune intention de manquer de respect au public congolais. « Je respecte le Congo et son équipe. Je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils se qualifieront pour la Coupe du monde. Si mon attitude a été mal comprise, je le regrette sincèrement », a-t-il conclu, avant de terminer par « Tahia Djazair » (Vive l’Algérie).

Un symbole historique touché

La polémique dépasse le cadre du sport. En ciblant « Lumumba Vaa », Amoura a touché à un symbole historique fort. Le surnom du supporter rend hommage à Patrice Lumumba, premier Premier ministre du Congo indépendant et figure martyr. Beaucoup ont donc perçu le geste comme un manque de respect envers la mémoire collective et un symbole de résistance.

Les excuses d’Amoura visent à apaiser les tensions. Cependant, cet épisode rappelle que les symboles pèsent lourd dans les rivalités footballistiques africaines. Malgré tout, l’Algérie poursuit son parcours en CAN. Mais l’incident restera une ombre sur une qualification arrachée dans les derniers instants.