Liste des 25 Léopards : Sébastien Desabre joue la carte de la continuité malgré les incertitudes

Le vendredi 22 août 2025, la FECOFA a publié la liste des 25 joueurs retenus par Sébastien Desabre pour les matchs de qualification au Mondial 2026 face au Soudan du Sud (5 septembre) et au Sénégal (9 septembre).

Le sélectionneur a misé sur la continuité, reconduisant presque les mêmes hommes qu’en juin dernier.

Les cadres toujours présents

Des figures incontournables comme Cédric Bakambu, Chancel Mbemba ou encore Arthur Masuaku répondent une nouvelle fois à l’appel. À leurs côtés, des joueurs en pleine ascension comme Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy et Théo Bongonda viennent renforcer l’ossature.

Le retour de Wan-Bissaka

Parmi les nouveautés, Aaron Wan-Bissaka, absent lors de la trêve de juin, signe son grand retour et pourrait honorer sa première sélection avec les Léopards.

Entre blessures et manque de rythme

Malgré cette stabilité, des incertitudes demeurent.

Théo Bongonda, blessé au tendon d’Achille, n’a toujours pas rejoué avec le Spartak Moscou.

Axel Tuanzebe, tout juste remis d’une lésion musculaire, n’a pas encore repris en Premier League.

Arthur Masuaku, transféré à Sunderland, manque encore de temps de jeu.

Par ailleurs, Chancel Mbemba et Dimitry Bertaud sont toujours sans club, une situation qui inquiète avant ces rendez-vous décisifs.

Desabre a également écarté plusieurs habitués comme Gaël Kakuta, Silas Katompa, Inonga Baka, William Balikwisha ou encore Grady Diangana. Une manière de resserrer son groupe et de donner plus de place à la jeunesse incarnée par Noah Sadiki, Nathanael Mbuku et Ngal’ayel Mukau.

La liste complète

Gardiens : Bertaud, Fayulu, Mpasi

Défenseurs : Kalulu, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Bushiri, Kapuadi, Batubinsika, Mbemba, Kayembe, Masuaku

Milieux : E. Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Pickel, Sadiki, Mbuku, Bongonda

Attaquants : Elia, Wissa, Bakambu, Banza, Essende, Mayele