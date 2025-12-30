Les Léopards déjà en 8es de finale

Rabat, Maroc — C’est mathématique. À la veille de leur dernier match de poule, les Léopards de la RDC peuvent déjà préparer les huitièmes de finale de la CAN 2025. Quel que soit le résultat de leur face-à-face avec le Botswana ce mardi, leur billet pour la phase à élimination directe est déjà validé.

Avec 4 points au compteur après une victoire face au Bénin (1-0) et un nul de haute tenue contre le Sénégal (1-1), la RDC est assurée de poursuivre l’aventure. Dans ce tournoi à 24 équipes où les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient, les calculs sont formels : les Congolais sont hors de portée de l’élimination.

Pourquoi la qualification est déjà actée ?

L’analyse des groupes déjà bouclés et des scénarios possibles ne laisse aucune place au doute. Le parcours des Léopards les place dans une position intouchable :

À la pire des places : Même en cas de défaite contre le Botswana (reste à 4 points), la RDC terminerait troisième de son groupe. Or, avec 4 points et une différence de buts positive (+1), elle serait largement au-dessus des troisièmes des groupes A et B déjà connus (Comores à 2 pts, Angola à 2 pts).

La marge de sécurité : Il est statistiquement impossible que plus de quatre groupes produisent un troisième avec 5 ou 6 points, un seuil que la RDC ne peut plus atteindre si elle perd. Sa différence de buts constitue également un atout décisif face aux autres prétendants au titre de « meilleur troisième ».

Les autres scénarios : En cas de nul ou de victoire, les Léopards termineraient même parmi les deux premiers du Groupe D, évitant ainsi toute comparaison avec les autres troisièmes.

Un match sans pression mais pas sans importance

Le duel contre le Botswana (mardi 30 décembre, 20h au stade Al Madina) perd donc son enjeu qualificatif. Cependant, il reste capital pour le classement final dans le groupe. Une victoire pourrait offrir la première place si le Sénégal trébuche face au Bénin, ou conforter la seconde position. Ce rang déterminera l’adversaire en huitièmes, avec à la clé un tableau potentiellement plus ou moins difficile.

Les supporters congolais peuvent d’ores et déjà savourer cette qualification, fruit d’un début de compétition solide. L’équipe de Sébastien Desabre peut désormais aborder son dernier match de poule l’esprit plus léger, mais avec l’ambition de poursuivre sur sa dynamique positive.