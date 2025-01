Les élus du Kivu alertent Félix Tshisekedi sur une crise humanitaire sans précédent

La ville de Goma traverse une crise sans précédent. Ce jeudi 30 janvier 2025, les parlementaires du Nord et Sud-Kivu ont rencontré Félix Tshisekedi à la Cité de l’Union Africaine. Leur constat est alarmant : les habitants manquent de nourriture, l’eau et l’électricité sont coupées, et des corps sans vie jonchent les rues.

Une situation critique

Les élus du Grand Kivu ont décrit un tableau dramatique. « Des cadavres jonchent les rues de Goma. L’eau et l’électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Les habitants ne peuvent plus s’approvisionner en nourriture. » Face à cette urgence, ils ont demandé au président de renforcer l’aide humanitaire et d’accélérer les solutions sécuritaires.

Félix Tshisekedi réagit

Le président a assuré qu’il travaillerait avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour venir en aide à la population. Il s’est montré préoccupé mais déterminé. « Le processus diplomatique évolue très bien », a souligné Safari Nganizi, président du caucus des élus du Nord-Kivu.

Appel à la communauté internationale

Les parlementaires soutiennent les efforts politiques, diplomatiques et militaires du chef de l’État. Ils sollicitent la communauté internationale pour agir rapidement. Félix Tshisekedi espère que le Rwanda retirera ses troupes sous la pression internationale.

Les tensions avec Kigali restent vives. Kinshasa poursuit ses efforts pour restaurer la paix et protéger l’intégrité territoriale de la RDC.