Le Vice-Premier ministre Guy Kabombo en mission de travail en Ituri

Le Vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo, est arrivé ce mardi après-midi à Bunia, dans l’est de la République démocratique du Congo, pour une mission de travail de trois jours. Cette visite stratégique intervient dans un contexte délicat, alors que la province de l’Ituri est placée sous état de siège en raison des conflits armés qui ravagent la région.

Durant son séjour, Guy Kabombo aura des entretiens avec les différentes couches sociales de l’Ituri, afin de recueillir leurs préoccupations et d’évaluer les actions gouvernementales en cours. Il se rendra également sur le site de cantonnement des ex-combattants à Diango, situé à environ 10 kilomètres de Bunia, dans le cadre des efforts de démobilisation et réinsertion. De plus, une visite est prévue sur le site de casernement de l’armée loyaliste, qui mène une lutte acharnée contre les groupes armés dans cette région en proie à des violences répétées.

Ce déplacement s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité dans l’est du pays et de soutenir les efforts des Forces armées pour rétablir la paix dans cette zone stratégique.