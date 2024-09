Le Vice-Premier Ministre de la Défense, Guy Kabombo, promet une descente imminente dans le Nord et Sud-Kivu

Dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes, le Vice-Premier Ministre de la Défense de la RDC, Guy Kabombo Muadiamvita, s’engage à agir concrètement pour restaurer la paix dans l’Est du pays. Lors d’une rencontre avec les caucus des députés élus du Nord et Sud-Kivu, S.E Me Guy Kabombo a promis une descente prochaine sur le terrain pour évaluer de près la situation sécuritaire dans ces deux provinces en proie à des conflits.

Les échanges ont porté sur des questions urgentes liées à l’état de siège, les conditions de vie précaires dans les camps de déplacés, et l’insécurité chronique alimentée par l’agression rwandaise. Les députés ont soumis leurs préoccupations tout en proposant des pistes de solutions pour sortir de cette crise qui dure depuis des décennies.

Guy Kabombo, conscient de l’urgence, a affirmé qu’une mission sur le terrain permettrait d’obtenir une vision plus claire et de mettre en œuvre des stratégies adaptées pour démanteler les réseaux mafieux et mettre un terme à cette agression injuste.

Les élus du Sud-Kivu, satisfaits de ces échanges, ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement avec le gouvernement pour ramener une paix durable dans la région, une mission ambitieuse mais cruciale pour l’avenir du pays.