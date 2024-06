Le Trophée des champions 2025 se jouera en République Démocratique du Congo

Le Trophée des Champions 2025 se déroulera en République démocratique du Congo (RDC) sous un nouveau format de Final Four, selon une décision validée par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Cette édition inédite réunira quatre équipes : le champion de France, le vainqueur de la Coupe de France, ainsi que les deuxième et troisième de Ligue 1. Les demi-finales et la finale se tiendront probablement en hiver.

Pour l’édition 2024, la LFP a confirmé la tenue du match en Chine, à Pékin, le 8 août. Cette rencontre opposera le PSG, vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, à l’AS Monaco, deuxième du championnat.

Vincent Labrune, président de la LFP, a révélé ces informations, soulignant l’intérêt de diversifier les lieux de ces compétitions et de promouvoir le football français à l’international.