Le Président Tshisekedi appelle à l’unité Nationale lors de sa visite à Lubumbashi

Lors de son séjour de 24 heures à Lubumbashi, le Président Félix Tshisekedi a rencontré, ce jeudi soir, les représentants des communautés coutumières des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika et du Haut-Lomami. Ces discussions ont été marquées par des échanges constructifs et un message fort d’unité nationale.

Les représentants des communautés coutumières ont félicité le Président Tshisekedi pour sa réélection, exprimant leur reconnaissance et leur soutien continu. Ils ont également réaffirmé leur désir de vivre ensemble en harmonie, malgré les défis et les différences.

En réponse, le Président Tshisekedi a souligné l’importance de la solidarité nationale. Il a invité les leaders coutumiers et leurs communautés à combattre le tribalisme, qu’il a qualifié de menace sérieuse pour l’unité de la Nation. Le Chef de l’État a mis en avant que seule une coopération sincère et une solidarité entre toutes les communautés peuvent garantir la stabilité et le progrès du pays.

Après cette rencontre enrichissante, le Président Tshisekedi a quitté Lubumbashi pour regagner la capitale, Kinshasa, réaffirmant ainsi son engagement à travailler pour l’unité et le développement de la République Démocratique du Congo.