Le Président Félix Tshisekedi lance la mise en circulation des trains du service national à Lubumbashi

Ce jeudi à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, le Président Félix Tshisekedi a procédé à la mise en circulation des trains du Service national (SN). Cette nouvelle flotte comprend 30 wagons fermés, 15 wagons ouverts, 10 citernes et 2 locomotives.

Le Général-major Jean-Pierre Kasongo, commandant du Service national, a salué cette initiative en déclarant : « Ces trains sont une réponse aux nombreuses difficultés d’évacuation de nos récoltes et d’acheminement d’intrants pour notre travail. Le SN a produit 16 000 tonnes de maïs pour la saison 2023-2024. »

Dans son allocution, le chef du Service national a également souligné l’impact social du programme : « Plus de 4 000 jeunes, autrefois désœuvrés, sont sortis du centre de formation de Kanyama Kasese pour œuvrer à travers la République, aussi bien dans la construction que dans l’agriculture. »

La mise en circulation de ces trains marque une étape significative dans le soutien au développement agricole et à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes en République Démocratique du Congo (RDC). Cette initiative permettra non seulement d’améliorer l’efficacité de l’évacuation des productions agricoles vers les grands centres de consommation du pays, mais aussi de renforcer l’autosuffisance alimentaire et de dynamiser l’économie locale.