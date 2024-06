Le Président Félix Tshisekedi élevé à la dignité de grand croix dans l’Ordre National du Tchad

Le Président Félix Tshisekedi a été honoré par la plus haute distinction du Tchad ce lundi soir à Ndjamena. Lors d’un dîner d’État offert en son honneur par le Président Mahamat Idriss Deby Itno, le Président Tshisekedi a été élevé à la Dignité de Grand Croix dans l’Ordre National du Tchad. Cette décoration représente le plus haut rang dans l’échelle des distinctions honorifiques des Ordres nationaux du Tchad.

Le Président Deby a exprimé sa gratitude envers le Président Tshisekedi, saluant son rôle de facilitateur et affirmant que « l’action de facilitateur a prouvé qu’on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains ». Cette reconnaissance met en lumière les efforts du Président Tshisekedi pour promouvoir la paix et la coopération sur le continent africain.

Dans son discours, le Président Tshisekedi a lancé un appel à la jeunesse tchadienne, soulignant son rôle crucial dans le maintien de la paix : « J’en appelle à la jeunesse tchadienne car elle est le dépositaire de cette paix qu’elle doit préserver pour le bien-être de tous ».

Les célébrations continueront mardi avec un tête-à-tête entre les deux Chefs d’État. Cette rencontre sera suivie par la signature de plusieurs accords de coopération, renforçant ainsi les liens entre la République démocratique du Congo et le Tchad.

Cette distinction et les engagements à venir symbolisent une nouvelle étape dans la collaboration entre les deux nations, promettant des solutions communes aux défis africains et un avenir de paix et de prospérité partagée.