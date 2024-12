Le ministre de la santé reçoit une délégation Japonaise pour la riposte contre la mpox

Dans le cadre de la riposte contre la Mpox, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, Dr. Roger Kamba, a accueilli le lundi une délégation de l’Ambassade du Japon. L’objectif de cette rencontre était de discuter avec les acteurs stratégiques et opérationnels de la riposte, notamment sur la gestion et l’utilisation du vaccin LCE16M8.

vaccination des enfants : priorité à la tranche d’âge vulnérable

Le vaccin LCE16M8 a été conçu pour protéger les enfants âgés de 1 à 15 ans, une tranche d’âge particulièrement vulnérable, représentant 60 % des cas affectés par cette maladie. Le Dr Roger Kamba a insisté sur l’importance de mettre en place une formation de formateurs dédiée à la vaccination contre la Mpox, afin de garantir une couverture vaccinaleefficace et bien structurée.

« Il est crucial de lancer cette formation rapidement afin de permettre une gestion optimale du vaccin et d’assurer la protection de nos enfants. »

lancement immédiat de l’atelier de formation

À la suite de cette réunion, un atelier de formation a immédiatement été lancé. Cet atelier porte sur la gestion du vaccin LCE16M8 et les protocoles techniques nécessaires pour vacciner les enfants ciblés dans les meilleures conditions.

« Cet atelier marque une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie de riposte contre la Mpox. »

