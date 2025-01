Le M23 conquiert Minova, première cité du Sud-Kivu occupée

Le 20 janvier 2025, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de Minova, cité stratégique du territoire de Kalehe, dans le Sud-Kivu. Cette victoire marque la première occupation d’une importante localité de cette province par le groupe armé, après avoir conquis les dernières collines de Masisi, dans le Nord-Kivu voisin.

Selon des sources locales, les rebelles ont rapidement consolidé leur présence en occupant les positions des FARDC et des miliciens wazalendo, notamment à Katale, Kachiazo et sur les collines stratégiques surplombant Minova. Ils ont également sécurisé des axes menant vers Goma, le Rwanda, et des sites miniers de Nyabibwe.

Mardi matin, le M23 a organisé un meeting à Minova, annonçant la réouverture des écoles dans 48 heures et de la RN2 reliant Minova à Goma. Malgré ces déclarations, la situation reste critique. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé, aggravant les conditions de vie des habitants.

La prise de Minova a également entraîné un nouvel exode massif. Des milliers de déplacés, déjà réfugiés dans la région en provenance de Masisi et Rutshuru, fuient à nouveau vers Goma. Selon une source humanitaire, plus de 700 000 personnes, y compris les communautés d’accueil, se retrouvent sans abri, accentuant les risques de famine.

Le M23 avait déjà tenté de s’infiltrer dans le Sud-Kivu à plusieurs reprises ces derniers mois. Après des affrontements prolongés avec l’armée congolaise et les milices locales, ils ont réussi à conquérir Lumbishi avant de prendre Minova. Les combats se poursuivent désormais dans la région de Kalungu, à sept kilomètres de Minova, une zone stratégique menant vers l’aéroport de Kavumu.

Cette progression rapide du M23 inquiète les populations locales et la communauté internationale, alors que les efforts pour stabiliser la région peinent à porter leurs fruits.