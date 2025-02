Le gouverneur Bumba Lubaki inspecte les travaux de réhabilitation et de modernisation

Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué une visite d’inspection des travaux de réhabilitation de l’avenue Luemba et de la construction de deux stades à la place Sainte-Thérèse, dans la commune de N’djili. Il a également inspecté la rénovation de la maison communale.

Avenue Luemba : Un chantier en plein essor

Sur l’avenue Luemba, le gouverneur a constaté l’avancement des travaux. « Le bétonnage de deux bandes est en cours et va s’étendre sur plus d’un kilomètre. La chaussée sera bordée de caniveaux d’un mètre de profondeur et de 80 centimètres de largeur », a-t-il déclaré.

Rénovation de la maison communale

Le chantier de la maison communale avance également. De nouveaux bâtiments sortent de terre, tandis que les anciens sont en cours de réhabilitation. Cette rénovation fait partie des efforts pour moderniser la commune de N’djili.

Construction de deux stades à la place Sainte-Thérèse

À la place Sainte-Thérèse, les tribunes principales et les vestiaires des deux stades sont prêts. Il ne reste plus qu’à poser la pelouse naturelle pour l’un et la pelouse synthétique pour l’autre. Ces infrastructures sportives modernes répondent aux objectifs du projet « Kin Elenda ».

Le projet Kin Elenda : Une vision pour Kinshasa

Le gouverneur a rappelé que ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du projet « Kin Elenda ». Ce projet vise à améliorer la circulation et à offrir des infrastructures sportives modernes. « Ces travaux montrent notre engagement à transformer Kinshasa en une ville moderne et fonctionnelle », a-t-il affirmé.

Satisfaction du gouverneur

Daniel Bumba Lubaki s’est dit satisfait de l’avancement des travaux. « Les entreprises respectent les calendriers, et nous progressons vers la matérialisation du projet Kin Elenda », a-t-il conclu.