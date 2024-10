Le Gouvernement allège la facture des ménages avec des réductions significatives

Ce jeudi 3 octobre 2024, le Ministère de l’Économie nationale a frappé fort en annonçant une baisse généralisée des prix des produits pétroliers à travers tout le pays. Cette mesure, saluée par de nombreux ménages, s’inscrit dans la politique du Gouvernement Suminwa visant à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens tout en allégeant leurs charges financières.

Dans les zones Ouest et Nord, le litre d’essence, précédemment fixé à 3.340 FC, est désormais vendu à 2.990,49 FC, tandis que le prix du gasoil chute de 3.435 à 2.979,73 FC, soit une réduction impressionnante de 13 %. La zone Est voit également des ajustements, avec un litre d’essence désormais à 3.776 FC et le gasoil à 3.762 FC. Enfin, dans le Sud, le litre d’essence est ramené à 3.856 FC et le gasoil à 3.923 FC.

Cette décision est une réponse directe aux préoccupations des citoyens face à la flambée des prix des produits essentiels. Les stations-service sont d’ores et déjà tenues de mettre en place les nouveaux tarifs afin de permettre aux consommateurs de bénéficier de cette baisse immédiate.

Le Gouvernement a précisé que cette initiative s’inscrit dans un effort global pour stabiliser les prix des biens de première nécessité, tout en préservant l’équilibre du système d’approvisionnement du pays. De plus, elle vise à réduire le coût budgétaire de la subvention pétrolière qui pèse lourdement sur les finances publiques.

Cette mesure marque une étape importante dans les efforts du Gouvernement pour soutenir les ménages et renforcer le cadre économique du pays. Les consommateurs peuvent s’attendre à un impact positif sur leurs dépenses, notamment pour les déplacements quotidiens et l’accès aux biens et services.