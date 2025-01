Le CSAC menace de suspendre RFI, TV5 Monde et France 24 pour « apologie du terrorisme »

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) a adressé, ce mardi, une mise en garde ferme contre les médias français RFI, TV5 Monde et France 24. Christian Bosembe, président de cette institution d’appui à la démocratie, a dénoncé sur X (anciennement Twitter) la manière dont ces médias relaient les « prétendues avancées » des terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, tout en occultant les succès des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans l’est du pays.

Dans son message, Bosembe a déclaré : « Nous respectons la liberté d’expression et d’information, mais nous fustigeons fermement toute apologie du terrorisme. Les terroristes n’ont pas droit à la parole chez nous, comme partout ailleurs dans le monde. » Il a également souligné que la protection des vies humaines et l’intégrité du territoire national sont des principes non négociables.